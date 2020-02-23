اعتراض شديد اللهجة من تركي آل الشيخ على قرار إيقاف كهربا





وكتب آل الشيخ منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك غريبا به كلمة واحدة و"إيموشن" :" بيبو وبجانبه إيموشن العضلات التي تعني القوة.





وحرص آل الشيخ أن يعلق على قرارات لجنة الانضباط التي أعلنت منذ ساعات بمنشور آخر كتب فيه:" كله كوم ويعني إيه كهرباء لـ آخر الموسم؟!!! بقانون مين ده ؟! فيه حاجه اسمها فيفا ومحكمة كاس!





ويعتبر المستشار تركي ال الشيخ هو الرئيس الشرفي للنادي الأهلي وداعم كبير ومشجع مميز للقلعة الحمراء.





غاب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن المشهد بعد تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري عقب تغلبه على الأهلي بركلات الترجيح.