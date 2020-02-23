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تصريحات جريئة.. مرتضى منصور يعد بمعاقبة شيكابالا وعبد الله جمعة.. ويحدد موقف الزمالك من القمة والدوري

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:27 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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هاني حسين
حل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، وكشف منصور كواليس فوز الزمالك بالسوبر المصري والإفريقي.

وفيما يلي أبرز أخبار الحوار:

هنأ المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك،  رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس مستقبل وطن، بفوزه بمقعد دائرة الجيزة في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب.

 ظهر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مع الإعلامي أحمد موسى بـ 5 كؤوس بطولات حققها نادي الزمالك مؤخرا.

 قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك،  إن ما حدث من احداث شغب عقب انتهاء مباراة السوبر المصري في الإمارات مرفوض شكلا وموضوعا.

 قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك،  تعليقا على أحداث الشغب عقب انتهاء مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك :" مدرب الأهلي غلط ومدرب الزمالك غلط ".

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تعليقًا على أحداث الشغب عقب انتهاء مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك: "كهربا هربان من نادي الزمالك، وعقده مستمر مع الزمالك".

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن جماعة الإخوان الإرهابية في قطر وتركيا تقوم بإشعال الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك.

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن هناك ضابط مخابرات قطريًا أرسل لي صورًا وتهديدات بالقتل لأبنائي ولي، ولهذا السبب لم أذهب لحضور مباراة السوبر الأفريقي في دويلة قطر.

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن  بعض لاعبي النادي الاهلي قاموا باستفزاز جماهير الزمالك في مباريات سابقة قبل لقاء السوبر الأخير.

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه من مصلحة الزمالك خوض مباراة القمة يوم الاثنين المقبل لانه يدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة.

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه في انتظار قرار الأمن من خوض مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حديثه إلى الإعلامي أحمد موسى قائلا:" اتق الله يا احمد يا موسي اصبر الصبر مفتاح الفرج ".

 قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن من يصدر قرار منعه من حضور المباريات يتحدى الدستور ومجلس النواب.

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن من يصدر قرار منعه من حضور المباريات يتحدى الدستور ومجلس النواب.

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه قبل مباراة السوبر المصري مع الأهلي لعبت ماتش بينج بونج مع الأهلي لإرسال رسالة  بأن رئيس الزمالك مش متوتر.

وجه الإعلامي أحمد موسى حديثه إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قائلا "لبست لاعبي الزمالك اللون الأزرق ليه في مباراة السوبر؟".
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