شوقي غريب: المنتخب الأولمبي يواجه الأرجنتين وديا .. ولا تعقيب على قرارات الجبلاية













وقال غريب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": " سأمنح لاعبي المنتخب الأولمبي راحة لمدة أسبوع بعد نهاية الدوري"





وأردف: " المنتخب الأولمبي سيواجه الأرجنتين يوم 29 مارس المقبل وديا وجاري الاتفاق على ودية أخرى يوم 26"









وتابع: لدينا عروض من اليابان وكوريا وكرواتيا لمواجهة أحدهم وديا في دبي.





واتم كلماته : أدعم اتحاد الكرة في قراراته بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك، لسنا أصحاب تعقيب على قرارات لجنة الانضباط