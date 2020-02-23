شوقي غريب: المنتخب الأولمبي يواجه الأرجنتين وديا .. ولا تعقيب على قرارات الجبلاية

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، ان فريقه سيواجه منتخب الأرجنتين وديا يوم 29 مارس المقبل.
وقال غريب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": " سأمنح لاعبي المنتخب الأولمبي راحة لمدة أسبوع بعد نهاية الدوري"
وأردف: "المنتخب الأولمبي سيواجه الأرجنتين يوم 29 مارس المقبل وديا وجاري الاتفاق على ودية أخرى يوم 26"
وتابع: لدينا عروض من اليابان وكوريا وكرواتيا لمواجهة أحدهم وديا في دبي.
واتم كلماته : أدعم اتحاد الكرة في قراراته بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك، لسنا أصحاب تعقيب على قرارات لجنة الانضباط