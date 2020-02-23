جمال عبد الحميد: قرارات لجنة الانضباط عادلة وشيكابالا لا يستحق الإيقاف

علق جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق على عقوبات لجنة الانضباط بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والتي جاءت:





إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.



وقال جمال عبد الحميد في برنامج نمبر وان على قناة النهار: القرارات عادلة واشكر لجنة الانضباط على عدم تسريب القرارات والسرية التامة".





واضاف جمال عبد الحميد ان مخرج المباراة لم يكن على قدر المستوى وأغفل العديد من اللقطات المهمة"



