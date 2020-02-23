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رياضة

الأهلي حسم الدوري.. إبراهيم صلاح: أرفض تقليل اللاعبين من بعضهم لإرضاء الجماهير

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:19 ص
ابراهيم صلاح
ابراهيم صلاح
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ريهام بكير
أكد إبراهيم صلاح، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أنه يرفض تماما تقليل لاعبي الزمالك من زملائهم في الأهلي أو العكس، لإرضاء الجماهير.

وتابع إبراهيم صلاح في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أرفض هذه النوعية من اللاعبين هي التي تسب وتهاجم لاعبي الخصم من أجل إرضاء الجماهير، هذا غير صحيح"

في سياق آخر، قال إبراهيم صلاح: "الأهلي فاوضني ورفضت الانتقال له لأنني زملكاوي ولكن احترم مسئوليه بشكل كبير"

وأضاف صلاح ، أن الأهلي والزمالك يقومون بشراء لاعبين ب30 مليون جنيه ولا يلمسون الكرة وهذا غير منطقي ، وأؤيد اقتراح تأجيل لقاء القمة لمصلحة الفريقين في المشوار الإفريقي

وأتم: "المقاولون في المركز الثاني ولكن أؤكد أن لقب الدوري حسمه النادي الأهلي".
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