الغرفة التجارية: لهذا السبب نستورد الأدوية من الصين

كشف الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية، عن سبب استيراد 90% من الأدوية من دولة الصين، قائلا:"نحن نستورد مكون المادة الداوئية فقط من بكين وأماكن أخري".





وتابع على عوف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى": "مصر صدرت العام الماضى أدوية بقيمة 70 مليار جنيه يذهب منها 60% للشركات صاحبة المادة المكونة للدواء مثل الصين وفيتنام".





وأضاف: "تكلفة المادة الخام للدواء فى الصين أقل من نظيرتها فى الهند والجودة متطابقة، منوها إلى أنه بعد تفشى الفيروس سنتجه للإستيراد من الهند، كحل بديل عن الصين.





وأشار رئيس شعبة الدواء إلى أن مصر تواجه صعوبة حاليا فى إنتاج الدواء، موضحا:"الصين والهند ينتجان كميات كبيرة لدول عديدة وهو الأمر الذى يجعل فكرة المنافسة مع هذه الدول فى غاية الصعوبة".



