أبرز تصريحات مرتضى منصور مع أحمد موسى بعد حصد السوبر الأفريقي والمصري.. فيديو

حل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، وكشف منصور كواليس فوز الزمالك بالسوبر المصري والإفريقي، وفيما يلي أبرز تصريحاته:
- حصدنا 26 بطولة في 4 سنوات
- حالة الشغب في لقاء السوبر مرفوضة وكل اللي غلط يتحاسب
- سنعاقب شيكابالا وعبد الله جمعة على مهزلة السوبر
- كهربا ضرب طارق حامد بـ الشلوت.. ومعاقبة أي حد خرج عن المألوف..
- جماعة الإخوان الإرهابية هي المسؤول الأول عن إحداث الوقيعة بين جماهير الزمالك والأهلي.
- الزمالك لا يخاف من لجنة الانضباط وعمرو الجنايني
- لاعيبتي مش ممكن تولع في مصر.. وأوافق على إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بعد المباريات الإفريقية.
- الزمالك لن يكمل الدوري حال منعي من حضور المباريات.
- صالح جمعة لن يلعب في الزمالك