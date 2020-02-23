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توك شو

أبرز تصريحات مرتضى منصور مع أحمد موسى بعد حصد السوبر الأفريقي والمصري.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:46 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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هاني حسين
حل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، وكشف منصور كواليس فوز الزمالك بالسوبر المصري والإفريقي، وفيما يلي أبرز تصريحاته:

- حصدنا 26 بطولة في 4 سنوات

- حالة الشغب في لقاء السوبر مرفوضة وكل اللي غلط يتحاسب

- سنعاقب شيكابالا وعبد الله جمعة على مهزلة السوبر

- كهربا ضرب طارق حامد بـ الشلوت.. ومعاقبة أي حد خرج عن المألوف..

- جماعة الإخوان الإرهابية هي المسؤول الأول عن إحداث الوقيعة بين جماهير الزمالك والأهلي.

- الزمالك لا يخاف من لجنة الانضباط وعمرو الجنايني

لاعيبتي مش ممكن تولع في مصر.. وأوافق على إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بعد المباريات الإفريقية.

- الزمالك لن يكمل الدوري حال منعي من حضور المباريات.

- صالح جمعة لن يلعب في الزمالك

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