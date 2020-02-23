أبرز تصريحات مرتضى منصور مع أحمد موسى بعد حصد السوبر الأفريقي والمصري.. فيديو

حل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، وكشف منصور كواليس فوز الزمالك بالسوبر المصري والإفريقي، وفيما يلي أبرز تصريحاته:





- حصدنا 26 بطولة في 4 سنوات





- حالة الشغب في لقاء السوبر مرفوضة وكل اللي غلط يتحاسب





- سنعاقب شيكابالا وعبد الله جمعة على مهزلة السوبر





- كهربا ضرب طارق حامد بـ الشلوت.. و معاقبة أي حد خرج عن المألوف..





- جماعة الإخوان الإرهابية هي المسؤول الأول عن إحداث الوقيعة بين جماهير الزمالك والأهلي.





- الزمالك لا يخاف من لجنة الانضباط وعمرو الجنايني





- لاعيبتي مش ممكن تولع في مصر.. و أوافق على إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بعد المباريات الإفريقية.





- الزمالك لن يكمل الدوري حال منعي من حضور المباريات.





- صالح جمعة لن يلعب في الزمالك



