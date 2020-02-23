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فن

نادي السينما يواصل عروض الأطفال بـ مشبك شعر

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:45 ص
نادي السينما
نادي السينما
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محمد نحلة

واصل نادي سينما الأطفال الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" فعالياته أمس  السبت بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



وتم خلال الفعالية عرض فيلم "مشبك شعر" للمخرجة "عطية خيرى"  واقامة بعض الفقرات الفنية التى يؤدونها الأطفال المشاركين بالنادي ومن بينهم عرض العروسة المريونيت التي تحكي قصص للأطفال وتقوم بأدائها الطفلة "لمار ياسر".


 

وعقب عرض الفيلم والفقرات الفنية اقيمت ندوة لمناقشة الأطفال في الفيلم ادارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.



يذكر أن نادي سينما الأطفال يقيمه المركز القومي للسينما السبت الرابع من كل شهر بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.، وتحت إدارة" ياسمين محمد" .


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