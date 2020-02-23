اجتماع طارئ لمجلس الزمالك للرد على عقوبات الانضباط

قرّر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد اجتماع طارئ للمجلس اليوم الأحد بمقر النادي.

ويأتي الاجتماع للرد على قرارات لجنة الانضباط واللجنة الخماسية على نادي الزمالك ورئيسه التي تم الإعلان عنها، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة القرارات والإعلان عن موقف النادي للرد على تلك القرارات.



