اجتماع طارئ لمجلس الزمالك للرد على عقوبات الانضباط

ويأتي الاجتماع للرد على قرارات لجنة الانضباط واللجنة الخماسية على نادي الزمالك ورئيسه التي تم الإعلان عنها، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة القرارات والإعلان عن موقف النادي للرد على تلك القرارات.
وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم
في اجتماعها بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:
إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.
إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.
تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه. منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.