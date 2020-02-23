عقوبات لجنة الانضباط .. موقف لاعبي الأهلي والزمالك من المباريات الإفريقية

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.









إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.





إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.





تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.





منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.





وعن مصير لاعبي الفريقين الموقوفين من المشاركات الإفريقية ، فان تلك القرارات تخص المسابقة المحلية فقط وليس القارية ، لذا يحق للاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية ، بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.





ويلتقي الأهلي مع صن داونز في ذهاب وإياب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا يومي 29 فبراير ، و7 مارس المقبل ، فيما يواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي في نفس الدور يومي 28 فبراير و6 مارس المقبل.