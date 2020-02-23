رئيس شركة السيارات الكهربائية: لدينا استراتيجية لتوطين الصناعة في مصر

كشف المهندس محمد نجاح، رئيس شركة السيارات الكهربائية، عن استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر.





وقال محمد نجاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» إن هناك تنسيقا بين الوزارات المعنية منهاالاستثمار والصناعة، مشيرا إلى أنه في أقل من شهور زادت نسبة التصنيع المحلي.





وأضاف رئيس شركة السيارات الكهربائية، انه تم تدشين سيارات من قبل 500 مصنع، موضحا أن المكون المصري كان بنسبة 45% وبدأ في زيادة بالتنسيق مع عدد من المصانع.





وأشار إلى أنه تم بالفعل التجميع والتصنيع، وهناك تنسيق مع وزارات وشركات خاصة، وتم إنشاء معرض منذ أيام تابع للشباب والرياضة لعرض السيارات الكهربائية.



