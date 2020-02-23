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منوعات

قطة وفية.. رفضت ترك صديقها القط بعدما صدمته سيارة على الطريق

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:39 ص
قط
قط
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عزة عاطف

تعرف الحيوانات الرحمة جيدًا، تشعر وتتألم، تحزن وتغضب، لها عائلات، أبناء وأصدقاء لذا قبل أن تفكر في أذية أي حيوان فكر مليًا بما يتركه هذا الحيوان خلفه من أولاد أو أصدقاء وعائلة في حاجة إليه.

 

عثر أحد الأشخاص على قطة نائمة تنتحب إلى جانب قط آخر وسط أحد شوارع لندن وبعد فحصهما عن كثب تبين أن القط لقى حتفه جراء اصطدام سيارة سريعة به، لكن صديقته لم تشأ أن تتركه رغم موته وظلت إلى جانبه.

 

كانت القطة الضالة أبيجيل البالغة من العمر عامًا واحدًا تمشي دائمًا في نفس الطريق برفقة قط آخر ذكر، شاهدهم المارة دائمًا جنبًا إلى جنب، ومن الواضح أنها والقط كانا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا ببعضهما وفقًا لصحيفة "مترو".

 

لكن وقعت المأساة وأصيب أفضل صديق لأبيجيل في حادث سيارة قتلته وفر صاحبها دون أن يأبه بما تركه خلفه، وفي اللحظات الأخيرة للقط ، لم تفارق أبيجيل صديقها الذي استلقى على جانبه يصارع الألم حتى نفق.

 

اتصل أحد الأشخاص بدار مساعدة الحيوان وحضرت الممرضة لتفحص القطة وجدتها في حالة جيدة لكنها مكتئبة ورفضت ترك صديقها على الإطلاق، لكنهم أخذوها واعتنوا بها حتى تبناها أحد محبي الحيوانات وأخذها إلى منزله ليرعاها.

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