محمد زيدان: وليد سيلمان يمتلك خبرات كبيرة .. وتصرف عاشور معه لا يليق

في التشكيلة الأساسية لمباراة السوبر أمام الزمالك، الخميس الماضي ، خاصة في ظل غياب رمضان صبحي، وامتلاكه الخبرات القوية في تلك المواجهات.

ورفض زيدان ما حدث من إمام عاشور لاعب الزمالك تجاه وليد سليمان لاعب الأهلي عقب نهاية المباراة من اعتداء والمشاجرة معه، و تصرف لا يليق بكرة القدم تمامًا ، مؤكدًا أن وليد كان خارج المشهد تمامًا وكان حريصا على تهدئة الأجواء داخل الملعب.



