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رياضة

محمد زيدان: وليد سيلمان يمتلك خبرات كبيرة .. وتصرف عاشور معه لا يليق

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:16 ص
محمد زيدان
محمد زيدان
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ريهام بكير
كشف محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، أنه توقع مشاركة وليد سليمان لاعب الأهلي في التشكيلة الأساسية لمباراة السوبر أمام الزمالك، الخميس الماضي ، خاصة في ظل غياب رمضان صبحي، وامتلاكه الخبرات القوية في تلك المواجهات.

وأضاف زيدان في تصريحات لبرنامج البريمو على قناة ten مع محمد فاروق أن فايلر أخطأ بعدم الدفع بـ"وليد سليمان" منذ بداية مباراة السوبر  وعدم منحه فرصة طوال المباراة ، مشيرًا إلى أنه يمتلك الحلول القوية لصناعة الأهداف والتسجيل ، ووجوده كان سيغير من شكل الأهلي في الجانب الهجومي.

ورفض زيدان ما حدث من إمام عاشور لاعب الزمالك تجاه وليد سليمان لاعب الأهلي عقب نهاية المباراة من اعتداء والمشاجرة معه، وتصرف  لا يليق بكرة القدم تمامًا ، مؤكدًا أن وليد كان خارج المشهد تمامًا وكان حريصا على تهدئة الأجواء داخل الملعب.

واختتم تصريحاته ، كيف يتم التعامل مع وليد سيلمان بهذا الأسلوب من لاعب صغير في السن، مشيرًا إلى أن لاعب الأهلي طوال تاريخه لم يصدر منه أي تصرف خارج لعبة كرة القدم.
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