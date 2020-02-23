بعد حلقة على مسئوليتي.. أحمد موسى ومرتضى منصور يتصدران تريند تويتر









وتفاعل عدد كبير من الجماهير وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:





مرتضى لأحمد موسى فريق صنداونز ومش هقول صنداونز اللي كسب الأهلي خمسة عشان أنا محترم .. أ حمد موسى : فعلا انت مقولتش.









مرتضى منصور مع أ حمد موسى منذ قليل قال هالعب الماتش.









ومن ساعتين قال العب عادي مع أ حمد موسى.











هو عارف أن الماتش هيتأجل ولو لاحظت فى لقائه مع أ حمد موسى قاله اللاعيبه بتزور أهلها.









وعقد الإعلامي أحمد موسى جلسة صلح بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش على فضائية "صدى البلد".



