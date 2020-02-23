بعد حلقة على مسئوليتي.. أحمد موسى ومرتضى منصور يتصدران تريند تويتر

تصدر مرتضى منصور رئيس الزمالك والإعلامى احمد موسى قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتى" المذاع على شبكة قنوات صدى البلد.
وتفاعل عدد كبير من الجماهير وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:
مرتضى لأحمد موسى فريق صنداونز ومش هقول صنداونز اللي كسب الأهلي خمسة عشان أنا محترم .. أحمد موسى: فعلا انت مقولتش.
مرتضى منصور مع أحمد موسى منذ قليل قال هالعب الماتش.
ومن ساعتين قال العب عادي مع أحمد موسى.
هو عارف أن الماتش هيتأجل ولو لاحظت فى لقائه مع أحمد موسى قاله اللاعيبه بتزور أهلها.