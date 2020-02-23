إبراهيم صلاح: لدى شيكات على الزمالك ورفضت الانضمام للأهلي

أكد إبراهيم صلاح، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب حاليا، أن لديه شيكات من نادي الزمالك ولكنه لن يطالب بها باعتباره بيته.





وتابع إبراهيم صلاح في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لدي شيكات كثيرة لدى الزمالك ولكنني لن أطالب بها، فهذا بيتي ولن أفكر في أي يوم بالمطالبة بها"





وأتم: "لم أفقد الأمل في العودة للزمالك من جديد، فإذا لم أعد كلاعب سأعود بعد الاعتزال كمدرب فهو بيتي وتحت أمره في أي وقت".



