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فن

تعرف على عروض أسبوع السينما اليابانية بـ الأوبرا

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:00 ص
دار الأوبرا
دار الأوبرا
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محمد نحلة

تستضيف سينما مركز الإبداع الفني "بأرض الأوبرا"، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، في الفترة من 22 وحتي 27 فبراير، أسبوع السينما اليابانية. 


الأحد 23 فبراير يعرض في الخامسة والنصف مساء فيلم "موري : موطن الفنان"، انتاج 2018، إخراج شونيتشي أوكيتا، في السابعة والنصف مساء نفس اليوم يعرض فيلم "ارتجف كما تشاء" إنتاج 2017، إخراج أكيكو أوهكو، بطولة مايو ماتؤوكا ودايتشي واتانابيه، تاكومي كيتامورا.



الاثنين 24 فبراير يعرض في الخامسة والنصف فيلم "المعجزة الصغيرة" انتاج 2017، اخراج جوننيتشي ايشيكاوا، ومن بطولة يوياراجاكي وايتا، وفي السابعة والنصف يعاد عرض فيلم "موري :موطن الفنان" .



الثلاثاء 25 فبراير في الخامسة والنصف يعاد عرض فيلم "ارتجف كما تشاء"، وفي السابعة والنصف يعرض فيلم الرسوم المتحركة "بوب ان كيو" انتاج 2016، اخراج مياهارا ناوكي.



الأربعاء 26 فبراير في الخامسة والنصف يعاد عرض فيلم "بوب ان كيو"، وفي السابعة والنصف يعاد عرض فيلم "القدر: قصة كاماكورا". 



أما الخميس 27 فبراير في الخامسة والنصف يعاد عرض فيلم "المعجزة الصغيرة" ، وفي السابعة والنصف يعرض فيلم "قصة طهي الساموراي: قصة حب حقيقي" انتاج 2013، اخراج يوزو اساهارا.


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