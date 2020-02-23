منها الحمى ورفض الطعام.. 6 أسباب تؤدى إلى إصابة رضيعك بالجفاف

الجفاف عند الأطفال حديثي الولادة والرضع الصغار عادة ما يكون نتيجة لعدم تناول ما يكفي من السوائل لتحل محل ما فقد خلال اليوم.. فيما يلي أسباب يمكن أن تؤدي إلى الجفاف.





كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير أسباب الجفاف عند الرضع وحذر كل أم من تجاهلها :





قضايا الرضاعة الطبيعية: A الرضاعة الطبيعية حديثي الولادة يمكن أن تصبح المجففة إذا كان ليست الإغلاق على بشكل صحيح، وليس الرضاعة الطبيعية في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية ، وليس الرضاعة الطبيعية لفترة طويلة بما فيه الكفاية في كل رضاعة أو وجود مشكلة مع توريد حليب الثدي.





مشاكل التغذية : قد يصبح الطفل الذي يتم تغذيته بالزجاجة في حالة جفاف إذا لم يتناول الزجاجة بشكل كافٍ في كثير من الأحيان أو لم يأخذ حليبًا كافيًا من اللبن أو ضخ حليب الأم في كل رضاعة.





رفض الأكل: قد يرفض الثدي أو الزجاجة إذا كان يعاني من ألم أو لا يشعر بحالة جيدة. يمكن أن تتداخل الأنف المصابة بالتهاب أو وجع الأذن أو التهاب الحلق مع المص والبلع. الطفل الثدي أو الزجاجة إذا كان يعاني من ألم أو لا يشعر بحالة جيدة. يمكن أن تتداخل الأنف المصابة بالتهاب أو وجع الأذن أو التهاب الحلق مع المص والبلع.





الحمى: يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة جسم طفلك إلى فقدان أكبر للسوائل. بالإضافة إلى ذلك ، قد لا يتناول طفلك الوجبات أيضًا عندما يكون لديه حمى.





الإسهال: إذا أصيب بالإسهال ، فقد يكون فقد السوائل عبر الأمعاء خطيرًا. الطفل بالإسهال ، فقد يكون فقد السوائل عبر الأمعاء خطيرًا.





القيء: إذا كان الطفل غير قادر على الحفاظ على معظم طعامه ، فإنه يفقد سوائل مهمة يحتاجها جسمه. القيء المتكرر يمكن أن يؤدي بسرعة إلى الجفاف.



