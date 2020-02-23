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رياضة

مرتضى منصور: كهربا السبب في فوز الزمالك بالسوبر

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:19 ص
محمود كهربا
محمود كهربا
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ريهام بكير
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر للجهاز الفني للأهلي على مشاركة محمود عبد المنعم كهربا  في مباراة السوبر لأنه كان سببًا كبيرًا في فوز فريقه بلقب السوبر المصرى بالإمارات .

وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع محمد فاروق أن مشاركة كهربا في تلك المباراة كانت سببًا كبيرًا في ارتفاع الروح المعنوية للاعبى الزمالك وأكثر رغبة في الفوز باللقب.

وأكمل مرتضى منصور أن نزول كهربا أفقد الأهلي قوة كبيرة في الجانب الهجومي بسبب المراقبة القوية للاعبي الزمالك تجاه اللاعب، وأيضًا خروجه عن التركيز منذ أول دقيقة بسبب ما بدر منه تجاه لاعبي الزمالك وأيضًا لتفكيره في تسجيل الأهداف فقط.
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