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فن

أخبار الفن.. ريهام سعيد تدعم محمد رمضان.. وعمرو دياب يتألق في حفل وسط البلد

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:12 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الهامة، الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


ريهام سعيد تدعم محمد رمضان: ربنا ينصرك ومتقعش زيي


حرصت الإعلامية ريهام سعيد على دعم الفنان محمد رمضان بعد حلقته مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري.



بحضور نجوم الكرة.. تفاصيل حفل عمرو دياب بـ وسط البلد


أحيا المطرب عمرو دياب، حفلا داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة وسط البلد بالتحرير.



الأعلى في ألبوم سهران.. عمرو دياب يقترب من 2 مليون مشاهدة بـ هيعيش يفتكرني


اقتربت أغنية "هيعيش يفتكرني" للمطرب عمرو دياب من تحقيق 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد 4 أيام من طرحها.


في ميلاد حنان مطاوع.. أسرار قصة الحب مع زوجها


تحتفل اليوم الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلادها، وتألقت في السنوات الأخيرة بعدد من الأدوار الهامة منهم دورها في مسلسل"لمس أكتاف"، وبحانب نجاحها في التمثيل اهتم الجمهور بقصة حبها مع زوجها.


هنا شيحة تهنئ حلا بعيد ميلادها: خليكي زي ما أنتي


هنأت هنا شيحة شقيقتها حلا ، بعيد ميلادها، ونشرت مجموعة من الصور التي تجمعهما سويًا، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.


جينفر لوبيز تحتفل بعيد ميلاد توأمها


احتفلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز بعيد ميلاد توأمها ماكس Max وإيمي Emme، الـ12، ونشرت صورة لهما أثناء طفولتهما، عبر حسابها على "إنستجرام".


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