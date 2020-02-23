شاهد.. شيرين تظهر من جديد على السوشيال ميديا

نشر حسام حبيب صورة لزوجته المطربة شيرين عبد الوهاب من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:





الله يخليكم لبعض ويحميكم من عيون الحساد🌹🌹حافظو على بعض وربنا لا يفرقكم😘

حبيبة روحي وقلبي وعمري وحياتي خلي بالك منها يا حسام ومتزعلهاش و دايما خليها مبسوطة





كل الحب و الاحترام ❤️❤️❤️❤️









و كشف الفنان حسام حبيب، زوج شيرين، عن موعد عودتها للسوشيال ميديا مرة أخرى، حيث كتب عبر خاصية القصص المصورة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ": "إحنا شوفنا كل الدعم والحب في كلامكم الجميل وبنوعدكم إن قريب قوي شيرين هترجع على السوشيال ميديا عشان هي كمان وحشها قوي إنها تكون وسطكم".