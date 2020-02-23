AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. شيرين تظهر من جديد على السوشيال ميديا

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:23 ص
شرين
شرين
Advertisements
سيد احمد
نشر حسام حبيب صورة لزوجته المطربة شيرين عبد الوهاب من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

الله يخليكم لبعض ويحميكم من عيون الحساد🌹🌹حافظو على بعض وربنا لا يفرقكم😘
حبيبة روحي وقلبي وعمري وحياتي خلي بالك منها يا حسام ومتزعلهاش و دايما خليها مبسوطة 

كل الحب و الاحترام ❤️❤️❤️❤️


وكشف الفنان حسام حبيب، زوج شيرين، عن موعد عودتها للسوشيال ميديا مرة أخرى، حيث كتب عبر خاصية القصص المصورة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ": "إحنا شوفنا كل الدعم والحب في كلامكم الجميل وبنوعدكم إن قريب قوي شيرين هترجع على السوشيال ميديا عشان هي كمان وحشها قوي إنها تكون وسطكم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدنيا من غيرك ماتبقاش حلوة .. محمد عبد الرحمن يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده

كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة لـ دنيا سمير غانم في عيد ميلادها .. شاهد

هاشتاج #رجعي_حساباتك_شيرين يتصدر تويتر بعد غلق شيرين حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي

حسام حبيب يعلن تراجع شيرين عن اعتزال السوشيال ميديا

أخبار الفن.. شيرين عبد الوهاب ترجع في كلامها.. حالة حزن وتعاطف مع يوسف فوزي

بيقلش عليه.. ماذا كتب رامي صبري عن تامر عاشور على إنستجرام؟

ترشيحاتنا

شاهد.. عجوز تعثر على أختها البالغة من العمر 101 سنة بعد 47 عاما

اجتماع طارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات كهربا

أول رد من مرتضى منصور على قرار منعه من حضور المباريات.. فيديو

حسام عاشور سبب غلق تدريبات الأهلي حتى مواجهة صن داونز

ننشر بنود الاجتماع الطارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات الانضباط

أنا دخلت التاريخ.. أحمد حلمي يوجه رسالة مؤثرة لـ مجدي يعقوب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كله بالحلال.. إماراتي يتزوج من 35 امرأة.. فيديو

شاهد.. عجوز تعثر على أختها البالغة من العمر 101 سنة بعد 47 عاما

رئيس الوزراء يتفقد مشروع النادي بأكتوبر .. ويكلف بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة لتسليمها للإتحاد الدولي لكرة اليد