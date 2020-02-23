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فن

خاص| بسمة توجه رسالة للسيدات: الاضطرابات النفسية مش عيب.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:36 ص
بسمة ومحررة صدى البلد
بسمة ومحررة صدى البلد
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آيه عاطف
عبّرت الفنانة بسمة عن سعادتها بمشاركتها في فيلم "بعلم الوصول" الذي تنتظر عرضه في السينما خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تحدثت عن الشخصية التي تجسدها ضمن أحداث العمل.

قالت بسمة، لـ كاميرا "صدى البلد": أجسد في العمل شخصية هالة التي تعاني من حالة اكتئاب منذ وفاة والدها، ونظرا للبيئة المحيطة بها، عمرها ما تلقت علاج نفسي لكن كانت محظوظة انها تعيش مع زوجها، وعندما اختفى لظروف خارجة عن ارادته اضطرت أن تخرج من فكرة الاختفاء وراء شخص تتعامل من خلاله".

وبسؤال بسمة، عن مرورها بمواقف صعبة في حياتها الشخصية قالت :"كل البني ادمين بيعدوا بحاجات صعبة في حياتهم والشاطرين هما اللي بيتعلموا منها".

وتابعت: "الشخصية التي اجسدها في الفيلم تقول للناس ان الاضطرابات النفسية ليست عيبا ولابد أن يكون هناك اهتمام بها مثلها مثل الاضرابات الجسمانية، واحيانا هي التي تؤدي الى الاضطرابات الجسمانية لذا لابد وان تعالج، كما إني أرى أن الفيلم يعتبر نوع من انواع الطبطبة على كل ست اتبهدلت في حياتها".

واختتمت حديثها :"الشخصية قوتني على الدنيا، وساعدتني على أن انظر للدنيا بنظرة أكثر تفائلًا".
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