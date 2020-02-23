للمرة الأولى.. فريق إسرائيلي يشارك في ماراثون الإمارات للدراجات 2020

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية أن الفريق الإسرائلي للدراجات الهوائية سيشارك للمرة الأولى في ماراثون الإمارات 2020، الذي ينطلق اليوم الأحد.





وقالت إن الفريق المسمى بـ"Israel Start Up Nation" سيتنافس مع فرق من جميع أنحاء العالم في أكبر حدث لركوب الدراجات في الشرق الأوسط في ماراثون يمتد لـ148 كم في الإمارات السبع من دبي وأبوظبي.





وقال متسابق الدراجات الإسرائيلي عمر جولدشتاين في بيان: "المنافسة في الإمارات العربية المتحدة في زي الفريق لحظة ملهمة.. حتى وقت قريب، كان يبدو وكأنه حلم غير واقعي".





وأضاف جولدشتاين أنه فوجئ بسرور بالترحيب الحار الذي تلقاه فريقه في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلًا إن السكان المحليين قد طلبوا من الفريق الذي تزين باللونين الأزرق والأبيض أخذ صور شخصية "سيلفي" معهم. على حد زعمه.





وأوضحت الصحيفة أن الملياردير سيلفان آدامز، الذي انضم إلى الفريق باعتباره مالك مشارك في عام 2017، قاد الجهود المبذولة لإحضار الفريق إلى الإمارات.





وتستضيف الإمارات النسخة الثانية من "طواف العالم" للدراجات، من 23 وحتى 29 فبراير الجاري، وهو الحدث الوحيد في الشرق الأوسط الذي سيستقبل بعضًا من أفضل راكبي الدراجات في العالم في دبي.