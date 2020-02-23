روني يحتفل بالمباراة الـ 500 في الدوري الإنجليزي

عندما أحرز هدفًا من ركلة جزاء خلال تعادل ديربي كاونتي، فريقه، مع فولهام في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم. احتفل واين روني، قائد منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، بالمشاركة في المباراة رقم 500 على مستوى بطولات الدوري الإنجليزي عندما أحرز هدفًا من ركلة جزاء خلال تعادل ديربي كاونتي، فريقه، مع فولهام في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم.



وبدأ روني 34 عامًا مسيرته مع ديربي كاونتي في وقت سابق من الشهر الجاري بعد اللعب في الدوري الأمريكي.



وقال روني لشبكة "سكاي سبورتس": دائمًا ما أكون متوترًا قبل تنفيذ ركلات الجزاء، لم يسبق لي تنفيذ الركلة بهذه الطريقة، وفي منتصف المرمى طوال مسيرتي.