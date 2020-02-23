AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران.. الحرس الثوري يسرق صناديق الانتخابات التشريعية.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:06 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مقطع فيديو يفضح سرقة الحرس الثوري الإيراني لصناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، التي تعتبر على نطاق واسع معدة سلفا للتيار الأصولي المتشدد.

وأظهر الفيديو الذي نشرته "العربية"، عملية نقل لصندوق اقتراع من إحدى اللجان، حيث قال مصور الفيديو:"انظروا، لقد سرقوا الصندوق، لقد سرقوا صندوق الاقتراع"، ووصف آخر ما يحدث بأنه "تخلف انتخابي".

ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات التشريعية اليوم الأحد، والتي شهدت نسبة إقبال 40%، وهي الأقل منذ 40 عاما، منذ وصول الخميني إلى الحكم، حيث لم تقل نسبة المشاركطة في الانتخابات عن حاجز الـ50%، طيلة هذه السنوات.

يشار إلى أنه تم رفض آلاف من طلبات الترشح من قبل التيار المعتدل "الإصلاحي"، لذا فإنه من المتوقع أن يفوز الأصوليون بأغلبية مقاعد البرلمان الـ290 وبفارق كبير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحرس الثوري: أمريكا تدفع مليارات الدولارات الى إيران سرًا.. فيديو

شاهد.. اشتباكات عنيفة باحتجاجات الطلاب الإيرانيين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية

بدء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية الإيرانية

خامنئي: التصويت فى الانتخابات البرلمانية واجب ديني

شاهد.. خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

روحاني وظريف يدليان بصوتيهما في الانتخابات البرلمانية

ترشيحاتنا

1600 جنيه للمتر .. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ روض الفرج

سهلة ورخيصة.. طريقة عمل شاورما فراخ أحلى من المطعم

أحمد عيد عبد الملك: إعارة إمام عاشور لأي بلد فيها قيد مش هينفع لهذا السبب

حتحوت: اتحاد الكرة يعلن عن موقفه النهائي لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري.. فيديو

العملاق الأسمر.. يوسف صديق ابن الواسطي الذي أنقذ ثورة 52

كله بالحلال.. إماراتي يتزوج من 35 امرأة.. فيديو

AdvertisementS

قدم صديقته فريسة لأصدقائه .. طالبة القليوبية: فوجئت بحفلة اغتصاب ومازلت عذراء .. تفاصيل

أول قرار من الزمالك عقب قرارات لجنة الانضباط ضد مرتضى منصور واللاعبين

اعتراض شديد اللهجة من تركي آل الشيخ على قرار إيقاف كهربا

عاجل.. مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدوري ويتقدم ببلاغ لإلغاء اللجنة الخماسية

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

ننشر بنود الاجتماع الطارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات الانضباط

ننشر سبب عقوبة شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات وكهربا لنهاية الموسم

دعاء قضاء الحاجة .. ادعوا الله بهذه الكلمات يحقق لك ما تتمنى

محمد رمضان يقدم عرضا مغريا لتعويض الطيار المفصول.. فيديو

عبدالناصر محمد: قرارات لجنة الانضباط ليست عادلة بشأن كهربا وشيكابالا..فيديو

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة

عقوبات لجنة الانضباط لا يجوز الاستئناف عليها إلا لـ 3 لاعبين .. اعرف اللائحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نعش عائم.. أهالي نجع الطينة يواجهون مصيرهم يوميا على عبارات الموت.. صور

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة