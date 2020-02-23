إيران.. الحرس الثوري يسرق صناديق الانتخابات التشريعية.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مقطع فيديو يفضح سرقة الحرس الثوري الإيراني لصناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، التي تعتبر على نطاق واسع معدة سلفا للتيار الأصولي المتشدد.





وأظهر الفيديو الذي نشرته "العربية"، عملية نقل لصندوق اقتراع من إحدى اللجان، حيث قال مصور الفيديو:"انظروا، لقد سرقوا الصندوق، لقد سرقوا صندوق الاقتراع"، ووصف آخر ما يحدث بأنه "تخلف انتخابي".





ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات التشريعية اليوم الأحد، والتي شهدت نسبة إقبال 40%، وهي الأقل منذ 40 عاما، منذ وصول الخميني إلى الحكم، حيث لم تقل نسبة المشاركطة في الانتخابات عن حاجز الـ50%، طيلة هذه السنوات.





يشار إلى أنه تم رفض آلاف من طلبات الترشح من قبل التيار المعتدل "الإصلاحي"، لذا فإنه من المتوقع أن يفوز الأصوليون بأغلبية مقاعد البرلمان الـ290 وبفارق كبير.



