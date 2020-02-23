صحف الإمارات: رسالة بن راشد لـ مجدي يعقوب.. أردوغان يعترف بالصفعة الليبية.. عقاران يحييان الأمل في قهر كورونا.. وبريطانيا تعود لجواز السفر الأزرق

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على رسالة الشيخ محمد بن راشد إلى سير مجدي يعقوب.





محمد بن راشد لـ مجدي يعقوب: يدًا بيد.. نصنع أملًا جديدًا





بحسب "الإمارات اليوم"، نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صورة على حسابه في «تويتر»، مع البروفيسور مجدي يعقوب. وخاطب في تغريدته الطبيب العالمي، قائلًا: «يدًا بيد.. نصنع أملًا جديدًا». كما دعا لمجدي يعقوب بطول العمر وزيادة الهمة والطاقة والنشاط في خدمة الناس.





فلسطين تغلق جميع المنشآت والمطاعم التي زارها الوفد السياحي الكوري





وبحسب "الإمارات اليوم"، قرر وزير الداخلية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، السبت، إغلاق جميع المنشآت والمطاعم التي زارها الوفد السياحي الكوري، الذي تبين إصابة بعض أعضائه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لدى عودتهم إلى بلادهم.





وقال اشتية في بيان: «إن عددا من المنشآت التي زارها الوفد السياحي معروفة لنا وتمت مخاطبتها بإغلاق أبوابها وإجراء الفحوصات اللازمة لحماية العاملين في هذه المنشآت وزوارها».





وأضاف اشتية: «البعض الآخر غير معروف لنا، لذا نأمل من أصحابها التحلي بروح المسؤولية وإبلاغ الجهات المسؤولة والالتزام بالتعليمات، وعدم التزامهم بذلك سيضعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية».





وأكد وزير الداخلية أنه لا حالات مسجلة حتى الآن بالفيروس، مؤكدا أن الوزارات المختصة تتابع الموضوع بشكل حثيث.





عقاران يحييان الآمال في قهر «كورونا»





وبحسب "البيان"، تجدّد أمل العالم في دحر فايروس كورونا، بعد إعلان اليابان، دراستها استخدام عقار انفلوانزا لعلاج مرضى الفيروس القاتل، وكشف شركة أمريكية عن توصلها إلى لقاح يقضي على «كورونا».





وأنعشت اليابان الآمال في دحر فايروس كورونا، بإعلانها أنّها تدرس استخدام عقار مضاد للأنفلونزا لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه»، أمس.





وأكّد وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، أنّ وزارته تعتزم السماح باستخدام العقار إذا ثبت أنّه فعّال، مضيفًا: «عقار افيجان هو فقط أحد العقاقير التي ذكرت تقارير أنه كان فعالًا في الخارج ضد فيروس كورونا الجديد».





إلى ذلك، أعلنت شركة متخصصة بالهندسة الوراثية في الولايات المتحدة، أنها توصلت إلى علاج لفيروس كورونا. ونقلت شبكة فوكس نيوز، عن الرئيس التنفيذي لشركة «جريفيكس» التي تتخذ من ولاية تكساس مقرًا قوله، إن مؤسسته توصلت إلى لقاح يقضي على الفيروس، وإن الخطوة التالية قبل الحصول على موافقة بالتسويق له من السلطات الأمريكية، ستكون اختباره على الحيوانات.





وحال تمت الموافقة على اللقاح من جانب الحكومة الأمريكية، فإن الشركة ستوزعه مجانًا في بلدان أخرى بخلاف الولايات المتحدة.





بريطانيا تعود لجواز السفر الأزرق القديم الشهر المقبل





وبحسب "البيان"، قالت وزارة الداخلية البريطانية أمس السبت إن بريطانيا ستبدأ في العودة لاستخدام جوازات السفر التقليدية ذات اللون الأزرق الشهر المقبل بدلا من جوازات سفر الاتحاد الأوروبي ذات اللون العنابي والمستخدمة منذ العام 1988.





وتمثل العودة لاستخدام جوازات السفر الزرقاء إحدى نقاط الفخر لبريطانيين كثيرين صوتوا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى العام 2016 حتى على الرغم من أن شركة فرنسية هولندية هي التي ستتولى إعداد جوازات السفر الجديدة.





وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل "بالعودة إلى التصميم الأزرق والذهبي المميز، سيتم ربط جواز السفر البريطاني مرة أخرى بهويتنا الوطنية".





وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير، وسيتم تطبيق جواز السفر الجديد بشكل تدريجي ابتداء من أول مارس. وابتداء من منتصف 2020 ستكون كل جوازات السفر الجديدة زرقاء.





مصرع 3 عسكريين أتراك في عملية نوعية للجيش الليبي





وبحسب "الخليج"، قتل ثلاثة عسكريين أتراك ومترجمهم السوري في قصف للجيش الليبي استهدف قبل أيام، سفينة أسلحة في ميناء طرابلس، ضمن خطة تستهدف إنهاء السيطرة الإرهابية على العاصمة، في وقت أكد الرئيس التركي مرة جديدة، وجود قوات تركية في طرابلس إلى جانب مقاتلين سوريين، من أجل مواجهة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.





وقالت مصادر مطلعة أمس، إنه تم نقل جثث العسكريين الأتراك إلى قاعدة عسكرية جنوبي أنقرة فجر السبت، انطلاقًا من مطار معيتيقة.





من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها أمس، خلال مشاركته في مراسم تدشين طريق بري في ولاية إزمير ، إن «بلاده تحارب حفتر في ليبيا»، مشيرًا إلى سقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك. وأضاف: «نحن موجودون بجنودنا والجيش الوطني السوري في ليبيا، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر».





وفي الأثناء، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، ان شروط الجيش الليبي لتثبيت وقف النار ومنها انسحاب «مرتزقة تركيا ووقف تسليح الميليشيات في طرابلس» شروط معقولة.واضاف«أعتقد أن الطرف الآخر يراها معقولة أيضًا. السؤال الآن هو: متى وما هو المقابل؟ هذا هو التفاوض».





الصين على طريق احتواء «كورونا»





وبحسب "الخليج"، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أمس السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» بنهاية، يوم الجمعة، انخفاضًا من 889 حالة بنهاية يوم الخميس. وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 76288 حالة حتى الآن.





ووصل عدد الوفيات؛ إلى 2345 حالة حتى نهاية يوم الجمعة. وسجل إقليم هوبي ؛ 106 حالات وفاة جديدة في حين توفي 90 شخصًا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.





يأتي الانخفاض في الإصابات الجديدة مع صدور أوامر إلى المسؤولين في مقاطعة هوبي بمراجعة الأرقام؛ لإزالة «الشك» حول البيانات.





وتمت مراجعة عدد الإصابات الجديدة في 19 فبراير على مستوى البلاد، لتصل إلى 820 حالة، مقارنة ب394 حالة جرى الإبلاغ عنها سابقًا، حسب ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية، السبت.





كما أنها عدلت إجمالي الإصابات المؤكدة في 20 فبراير؛ لترفعها إلى أكثر من 400 حالة، وليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 75,891.



