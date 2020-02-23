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أخبار العالم

الصين: ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 2445 وفاة و77 ألف إصابة

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير بتسجيل 648 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و 97 حالة وفاة أمس، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة في شتى أنحاء البلاد إلى 2445 وحالات الإصابة المؤكدة إلى 77041 حتى نهاية أمس.

وأضافت اللجنة - في تقريرها اليومي - أنه من بين الوفيات، 96 حالة وفاة في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وحالة وفاة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي البلاد، فيما تم تسجيل 882 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس يوم السبت.

وتابعت اللجنة أنه تم تعقب 628517 شخصا كانوا على اتصالات وثيقة مع مرضى مصابين بينهم 106089 ما يزالون تحت الملاحظة الطبية.
وبنهاية يوم أمس، تم تأكيد 69 حالة إصابة بينها حالتا وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات إصابة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و 26 حالة إصابة في مقاطعة تايوان بينها حالة وفاة واحدة، فيما غادر المستشفيات بعد تعافيهم 11 مريضا في هونج كونج، و 6 في ماكاو، واثنان في تايوان.

وأشارت اللجنة إلى أن مقاطعة "هوبي" (مركز انتشار الفيروس) شهدت تسجيل 630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس أمس من إجمالي 648 تم تسجيلها في شتى أنحاء البلاد، وأن العدد اليومي للمتعافين الجدد من الفيروس والمغادرين للمستشفيات بعد شفائهم تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة يوم السبت، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وجرى أمس خروج 2230 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، وهو ما يزيد بفارق كبير عن عدد الإصابات المؤكدة الجديدة في ذات اليوم، والذي بلغ 648 حالة، فيما بلغ إجمالي من خرج من المستشفيات بعد التعافي 22888 مريضا وذلك حتى نهاية يوم أمس.
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