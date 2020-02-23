AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم | خدمات

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد أبوشوشة
أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة
 
ثالثًا : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة
 
رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٤٠ دقيقة 

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب  التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات  والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم .. خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم .. خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم | خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

ترشيحاتنا

عقوبات لجنة الانضباط لا يجوز الاستئناف عليها إلا لـ 3 لاعبين .. اعرف اللائحة

إصابة 9 أطفال في انفجار مسجد بـ باكستان

اليوم.. اجتماع طارئ في الأهلي والزمالك للرد على عقوبات الانضباط

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23-2-2020 والقنوات الناقلة

شاهد.. عجوز تعثر على أختها البالغة من العمر 101 سنة بعد 47 عاما

عقوبات لجنة الانضباط .. موقف لاعبي الأهلي والزمالك من المباريات الإفريقية

AdvertisementS

حسني مبارك في العناية المركزة.. ونجله علاء: ادعوا له يقوم لنا بالسلامة

قدم صديقته فريسة لأصدقائه .. طالبة القليوبية: فوجئت بحفلة اغتصاب ومازلت عذراء .. تفاصيل

ننشر بنود الاجتماع الطارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات الانضباط

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

أخبار الرياضة ليلا.. طوارئ في الأهلي والزمالك للرد على عقوبات الانضباط.. موقف لاعبي القطبين من المشاركة الإفريقية.. مصير القمة

دعاء قضاء الحاجة .. ادعوا الله بهذه الكلمات يحقق لك ما تتمنى

عبدالناصر محمد: قرارات لجنة الانضباط ليست عادلة بشأن كهربا وشيكابالا..فيديو

محمد رمضان يقدم عرضا مغريا لتعويض الطيار المفصول.. فيديو

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة

مفعول سحري.. ماذا يحدث لجسمك عند وضع ملعقة ليمون على الحليب؟

الدقيقة بـ 33 جنيهاً.. المتهم بتكوين شبكة دعارة في القليوبية: الشغلانة فلوسها كتير وكله حسب المجهود

عقوبات لجنة الانضباط لا يجوز الاستئناف عليها إلا لـ 3 لاعبين .. اعرف اللائحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه أوبترا ورينو لوجان وسيتروين في مزاد 26 فبراير .. صور

نعش عائم.. أهالي نجع الطينة يواجهون مصيرهم يوميا على عبارات الموت.. صور

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور