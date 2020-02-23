رشا مجدى: مصر تحتل المركز الثالث بين أكبر 10 دول في العالم في سياحة البالون الطائر.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إنه من حق كل أبنائنا وأولادنا أ ن يعرفوا بلدهم وتاريخهم وأن يفخروا بها، مؤكدة أن الهدف من مبادرة مصر جميلة هو تعريف الشباب بالمعالم السياحية.





وأوضحت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من المهم تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب واستثمار وقت الفراغ لدى الشباب وتبادل الخبرات.





وأضافت رشا مجدي، أن مبادرة مصر جميلة نوع من أنواع تشجيع السياحة الداخلية فى مصر، مشيرة إلى أن مصر أصبحت رقم 3 بين أكبر 10 دول في العالم في سياحة البالون الطائر، موكدة أنها شهدت الآونة الأخيرة انتعاشة واضحة وأصبحت واحدة من اهم سياحة المغامرات فى مصر.





وكانت قد أطلقت غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، مبادرة "مصر جميلة" لإظهار أوجه الجمال المختلفة بكافة أنحاء مصر ومقاصدها السياحية، مساهمة من الغرفة في تنشيط السياحة، حيث تتضمن المبادرة ضمن فعالياتها تنظيم مسابقة لأفضل 10 صور عن المناطق السياحية والأثرية والتنموية المختلفة بمصر.





وتأتي المبادرة في إطار حرص مجلس إدارة غرفة شركات السياحة على المساهمة بفعالية في كل جهد يظهر أوجه الجمال المختلفة بمصر لدعم صناعة السياحة، وأيضا دعم جهود الدولة ممثلة في وزارة السياحة للترويج للسياحة المصرية بشتي الطرق والوسائل وتتم بالتعاون بين الغرفة والقائمين على الهاشتاج الذى تصدر وسائل التواصل الاجتماعي (#اتصور_كانك_في_اوروبا).



