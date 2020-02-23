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منوعات

استطلاع: 3 من بين 4 أمريكيين يثقون في قدرة الحكومة على مواجهة كورونا

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:12 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشف استطلاع للرأى أجرته مؤسسة "جالوب" أن 3 من بين كل 4 أمريكيين "واثقون جدًا" من قدرة الحكومة الأمريكية على معالجة تفشي فيروس كورونا على الرغم من ظهور 16 حالة في 7 ولايات.

وأظهر أكثر من 3 من كل 4 أمريكيين أنهم "واثقون جدًا" أو واثقون إلى حد ما في قدرة الحكومة الفيدرالية الأمريكية على التعامل مع تفشي فيروس كورونا، وهو ما يعد مستوى أعلى من الثقة عنه في المخاوف الصحية السابقة.

وقال حوالي 31% من المشاركين إنهم واثقون جدًا و46% قالوا إنهم واثقون إلى حد ما في قدرة الحكومة الفيدرالية على التعامل مع تفشي المرض، بينما قال 22% فقط إنهم غير واثقين أو غير واثقين على الإطلاق.

ويتوقع ثلثا الأمريكيين أن تفشي الأزمة العالمية ستضرب الاقتصاد العالمي، ويعتقد حوالي 16% من المجيبين أنه سيكون لها تأثير "سلبي للغاية"، بينما 49% يتوقعون "تأثيرًا سلبيًا إلى حد ما، مع توقع 34% عدم وجود تأثير.

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