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توك شو

زاهى حواس: المتحف المصري الكبير سيعرض مصر الفرعونية بشكل جديد للعالم.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:36 ص
المتحف القومي الحضاري
المتحف القومي الحضاري
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قسم التوك شو

قال الدكتور زاهي حواس عالم الأثار المصري، إنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير لعرض مصر الفرعونية بشكل جديد  للعالم، لافتا إلى أنه بعد افتتاح المتحف الكبير سيظل المتحف القديم قائما، لأنه يحتوي على آثار خالدة.


وأضاف حواس خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "مصر الأولى"، أن من أهم المشاريع الآثرية التي حدثت في مصر بمساعدة اليونسكو هو المتحف القومي للحضارة المصرية، لافتا إلى أن هذا المتحف يقع على بحيرة عين الصيرة.


وأكد عالم الآثار المصري، أن المتحف المصري يحتوي على 20 مومياء من الموميات الملكية، متابعا أنه سيتم نقل الموميات الملكية على مستوى عال من الدقة لوضعها بالمتحف القومي للحضارة بعين الصيرة.


وأشار حواس، أنه سيتم عرض الموميات الملكية بطريقة جديدة ومختلفة عن قبل، مؤكدا أن عرض المومياء يتضمن قصة حياته ووفاته وكل ما يتعلق به.


وتابع الدكتور زاهي، أن المتحف المتواجد بالغردقة سهل على السائحين رؤية آثار مصر بسبب البعد بين الغردقة ومدينتي لقصر وأسوان، مضيفا أن متحف الغردقة يوضح الجمال في مصر القديمة من جمال المرأة وجمال الفن وجمال العمارة.

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