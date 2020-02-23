AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب حسن السيد: اعتبار المتحف المصرى الكبير هيئة عامة اقتصادية يعطى له خصوصية لعرض آثاره

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:26 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى

أشاد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بالقرار الرئاسي بشأن إعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية ، مشيرا إلى أن هذا القرار صدر بناء على قانون إنشاء المتحف المصرى الكبير الذى أصدره البرلمان مؤخرا.

وأشار السيد فى بيان صحفى له إلى أن المتحف المصرى الكبير سيكون هيئة مستقلة له مجلس إدارة يتبع رئيس الوزراء ويرأسه الوزير المختص وهو وزير السياحة والاثار ، مما يعطى للمتحف خصوصية بأن يكون به مراكز بداخله للبحوث والاثار.

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أننا ننتظر ملايين السياح للمتحف المصرى الكبير بعد إفتتاحه ، وبالتالى فكان لابد أن يكون لهذا المتحف هيئة تديره لكى تحافظ على ما تم الوصول إليه بعد الإفتتاح ، وأن تدعم الاثار المعروضة وتتابع أعمال الصيانة والحفاظ على المنشأ وإستمراريته.

وأوضح أن المتحف المصرى الكبير ستكون له ميزانيته الخاصة ، والتى ستعرض على مجلس النواب ، وذلك نتيجة زيارة عدد كبير من السياح الأجانب والمصريين له ، مشيرا إلى أنه ميزانيته ستكون بعيدة عن ميزانية الدولة ، بحيث يعتمد على ذاته فى كل الأنشطة المطلوب الإنفاق فيها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على قيمة تذكرة دخول المتحف المصرى الكبير

"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بتشكيل هيئة استثمارية داخل كل وزارة

وزير السياحة والآثار: إستراتيجية لجذب 30 مليون سائح سنويا.. فيديو

افتتاحات وإنجازات.. وزير السياحة والآثار يكشف لـ أحمد موسى أسباب تطوير ميدان التحرير وموعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. ويؤكد: إستراتيجية لجذب 30 مليون سائح سنويا

السفير الأمريكي بالقاهرة يزور المتحف الكبير.. صور

برلماني يطالب بدعوة رؤساء دول العالم لزيارة المتحف المصري الكبير خلال أفتتاحة لهذا السبب

ترشيحاتنا

محمد زيدان: وليد سيلمان يمتلك خبرات كبيرة .. وتصرف عاشور معه لا يليق

قدم صديقته فريسة لأصدقائه .. طالبة القليوبية: فوجئت بحفلة اغتصاب ومازلت عذراء .. تفاصيل

هازارد يثير القلق في ريال مدريد

أدعية للميت.. تغفر ذنوبه وتمحو سيئاته وترفع من درجاته

الجيش الليبي يكشف عدد قتلى القوات التركية في ليبيا

شيكابالا يستشهد بـ كريستيانو وسيميوني بعد قرار إيقافه.. شاهد

AdvertisementS

حسني مبارك في العناية المركزة.. ونجله علاء: ادعوا له يقوم لنا بالسلامة

اتحاد الكرة يكشف سبب تخفيف عقوبة شيكابالا

قدم صديقته فريسة لأصدقائه .. طالبة القليوبية: فوجئت بحفلة اغتصاب ومازلت عذراء .. تفاصيل

الدقيقة بـ 33 جنيهاً.. المتهم بتكوين شبكة دعارة في القليوبية: الشغلانة فلوسها كتير وكله حسب المجهود

مقتل قائد القوات التركية في ليبيا

عبدالناصر محمد: قرارات لجنة الانضباط ليست عادلة بشأن كهربا وشيكابالا..فيديو

دعاء قضاء الحاجة .. ادعوا الله بهذه الكلمات يحقق لك ما تتمنى

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة

محترم وكبير.. ميدو: أفتخر أنني دربت هذا اللاعب

أخبار الرياضة ليلا.. طوارئ في الأهلي والزمالك للرد على عقوبات الانضباط.. موقف لاعبي القطبين من المشاركة الإفريقية.. مصير القمة

مفعول سحري.. ماذا يحدث لجسمك عند وضع ملعقة ليمون على الحليب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دمياط جديدة تظهر فى الغربية.. صدى البلد فى قرية كتامة معقل صناعة الأثاث ومفرخة الأيدى العاملة المدربة

للقلب والكلى.. 7 أسباب تدفعك لشرب عصير البرتقال صباحا

شيفروليه أوبترا ورينو لوجان وسيتروين في مزاد 26 فبراير .. صور