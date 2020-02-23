النائب حسن السيد: اعتبار المتحف المصرى الكبير هيئة عامة اقتصادية يعطى له خصوصية لعرض آثاره





أشاد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بالقرار الرئاسي بشأن إعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية ، مشيرا إلى أن هذا القرار صدر بناء على قانون إنشاء المتحف المصرى الكبير الذى أصدره البرلمان مؤخرا.





وأشار السيد فى بيان صحفى له إلى أن المتحف المصرى الكبير سيكون هيئة مستقلة له مجلس إدارة يتبع رئيس الوزراء ويرأسه الوزير المختص وهو وزير السياحة والاثار ، مما يعطى للمتحف خصوصية بأن يكون به مراكز بداخله للبحوث والاثار.





وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أننا ننتظر ملايين السياح للمتحف المصرى الكبير بعد إفتتاحه ، وبالتالى فكان لابد أن يكون لهذا المتحف هيئة تديره لكى تحافظ على ما تم الوصول إليه بعد الإفتتاح ، وأن تدعم الاثار المعروضة وتتابع أعمال الصيانة والحفاظ على المنشأ وإستمراريته.





وأوضح أن المتحف المصرى الكبير ستكون له ميزانيته الخاصة ، والتى ستعرض على مجلس النواب ، وذلك نتيجة زيارة عدد كبير من السياح الأجانب والمصريين له ، مشيرا إلى أنه ميزانيته ستكون بعيدة عن ميزانية الدولة ، بحيث يعتمد على ذاته فى كل الأنشطة المطلوب الإنفاق فيها.



