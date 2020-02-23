تهريب أدوية السرطان في زي شرعي.. قصة موظف حكومي رفض رشوة 120 ألف جنيه.. فيديو

قال سيد ماهر، مشرف أمن مستشفى أورام الإسماعيلية، إن اكتشافه لواقعة تهريب موظفين لأدوية السرطان بدأت باشتباهه بفتاتين قد ترددتا كثيراً على المستشفى فى الآونة الأخيرة .





وكشف سيد ماهر، خلال مداخلة عبر برنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية DMC، اليوم الأحد، عن ملاحظته لقيام فتاتين يرتدين النقاب يترددن على مكان واحد فقط فى المستشفى وهو قسم الملفات حيث ثم ينتقلون إلى الصيدلية ثم يغادرون مسرعين.





ولفت مشرف أمن مستشفى أورام الإسماعيلية، إلى أن الشك إنتابه من سلوك هاتين الفتاتين خاصة مع زيارتهما المتكررة للمستشفى وبدوره سأل أحد الموظفين بقسم الملفات ليجيبه بأن هاتين الفتاتين تقومان ببيع مستحضرات تجميل وعطور داخل المستشفى وهو الأمر الذى أصابه بالشك فى أمرهما.





وأشار سيد ماهر ، إنه راقب خروج هاتين الفتاتين ليفاجأ بقيامهما بخلع النقاب بمجرد خروجهما من المستشفى وهو الأمر الذى دفعه بمحاولة الإمساك بهما ولكن فتاة منهما لاذت بالهرب أما الأخرى فقد تمكن من إحكام سيطرته عليها ومن ثم تقديمها للشرطة.

وتابع مشرف أمن مستشفى أورام الإسماعيلية، أنه بعد القبض على هذه الفتاة بتهمة تهريب أدوية السرطان قدّم له أحد الموظفين بالمستشفى شريك هاتين الفتاتين رشوة 120 ألف جنيه نظير السماح له بتكرار هذه العملية وهو الأمر الذى رفضه وقام بالإبلاغ عن الأخير صاحب عرض الرشوة.



