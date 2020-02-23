محافظ الشرقية: استرداد 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه في العاشر من رمضان.. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسترداد أراضي الدولة والحفاظ عليها، موضحًا أنه في شهر فبراير تم عمل الموجة الـ15 لاسترداد الدولة بالمحافظة.





وأشار الدكتور ممدوح غراب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه تم استرداد 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه تم التعدي عليهم في العاشر من رمضان، مؤكدًا أنه مازال هناك أراضٍ متعدٍ عليها، ولكنها حالات قديمة.





وأوضح، أن تلك الحالات قدم أصحابها طلبات تقنين أوضاعهم، وجاري فحصها، ومن ينطبق عليها الشروط سيتم تقنينها، ومن لا ينطبق عليها الشروط سيتم استردادها.





وتابع أنه تم تحديد ميعاد لتقنين الأوضاع وكان آخر ميعاد فى يونيو 2018، وتم فحص الحالات التى تقدمت، موضحًا أن سيتم دراسة الوضع مرة أخرى لأن هناك العديد أبدوا استعدادهم لتقنين أوضاعهم.





وأكد أن قيمة المشروعات الخاصة بالبنية التحتية التي تم تنفيذها منذ 2014 حتى الآن وتم الانتهاء منها تخطت 25 مليار جنيه، في مختلف المجالات، مضيفا أنه جار عمل مشروعات مياه شرب وطرق ومدارس، مشيرًا إلى أنه يحرص على القيام بجولات تفقدية للاطمئنان على الوضع في المدارس والمخابز والمستشفيات والطرق.



