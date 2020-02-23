أكد أحمد بدر، المدير التنفيذى، لمعرض إيجى موف، أ نه تم وضع خطة ترويجية وتسويقية لشركات التطوير العقاري بهدف زيادة الحصيلة البيعية والتعريف بالمشروعات العقارية التي تطورها الشركات فى المدن الجديدة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى والعين السخنة والعلمين الجديدة، لافتا إلى أنه من المقرر تنظيم 4 معارض عقارية في المحافظات بمشاركة 15 مطورا خلال 2020 .





ونوه بدر إلى أن "إيجى موف" سوف تبدأ أولى معارضها العقارية خلال الشهر الجارى بمشاركة 15 شركة تطوير عقارى من كبرى الشركات المطورة فى المدن الجديدة والمناطق الساحلية.





و أضاف بدر، كما نخطط لتنظيم معرض عقارى جديد فى المحافظات كل 3 أشهر بإجمالى 4 معارض عقارية خلال العام ومن المقرر أن تشهد محافظة السويس أول معرض للشركة خلال فبراير الجارى.





و قال أنس عبد الظاهر المنسق العام للمعرض إن المعارض العقارية في المحافظات تعتبر تطورًا كبيرًا للسوق العقاري كونها تساهم في توسيع القاعدة العامة للمستفيدين في مناطق مختلفة وتعتبر إضافة قوية للشركات التي تبحث تسويق مشروعاتها لشرائح مختلفة من العملاء.