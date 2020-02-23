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رياضة

كاف يحتفل بعيد ميلاد ميدو.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:14 ص
ميدو
ميدو
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القسم الرياضي
احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك وتوتنهام وأياكس ومنتخب مصر الأسبق، والذي أتم عامه الـ37 اليوم.

وكتب الحساب الرسمي لـ "كاف" عبر "تويتر": "عيد ميلاد سعيد للدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو".

وتابع: "المهاجم اللامع حظى بمسيرة رائعة كلاعب عالمي، وبدأ مسيرته التدريبية مع نفس النادي الذي انطلق منه إلى العالمية نادي الزمالك".

وأضاف: "استمتع بيومك يا ميدو".
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