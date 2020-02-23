بعد أحداث السوبر.. تحرك عاجل من البرلمان لتأجيل مباراة الأهلى والزمالك لأجل غير مسمى

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بخصوص ما حدث أثناء وبعد مباراة





وأضاف حجازى فى بيان صحفى له، أن هذه المباراة كانت مذاعة على الهواء لكافة دول الوطن العربى وما تلاها من تصرفات غير مسئولة من بعض اللاعبين المصريين يعتبر إساءة إلى الوطن الذى يجب علينا جميعا أن نحافظ عليه وخاصة عندما نكون سفراء خارجه.





وأشار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة إلى أن ما شاهدناه جميعا بعد مباراة السوبر المصرى بدولة الإمارات بالتأكيد ترك انطباعا سيئا ليس فقط لدى المواطن المصرى الغيور على سمعة بلاده، ولكن أيضا لدى إخواننا بالعالم العربى أجمع، وأثرت بالسلب على الصورة الذهنية لمصرنا الغالية.





وطالب وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم فتح التحقيقات فيما حدث (وكلها مسجلة تليفزيونيا وتتداول على صفحات وسائل التواصل الاجتماعى) وإيقاف أى لاعب تثبت التحقيقات صحة الواقعة.





كما طالب أيضا بتأجيل مباراة الأهلى والزمالك القادمة لأجل غير مسمى حتى تنتهى التحقيقات، وتصدر العقوبات الرادعة حتى يعى كل خارج عن اللياقة والسلوك الرياضى والوطنى مستقبلا نتائج عدم حفاظه على سمعة الوطن.





واختتم: الرياضة أخلاق وسلوك قبل كل شيء، وإذا كان هناك جدل فى موضوع أغانى المهرجانات التى منع مطربيها من الالتحاق بنقابة الموسيقيين، فمن باب أولى التعامل بالمثل بإيقاف كل خارج عن النص فى مباريات كرة القدم.