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مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ: نؤدي عملنا بكل دقة ونتلقى 130 بلاغاً يومياً.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، إن هيئة الإسعاف المصرية بها أسطول محترم من السيارات، ومسعفين يؤدون عملهم بكل دقة وأمانة، موضحًا أن سيارات الإسعاف منتشرة على الطرق السريعة لنقل المصابين لأقرب مستشفى حكومى.

وأشار الدكتور أحمد الجنزوري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الهيئة لها غرفة عمليات في كل محافظة، وعندما يطلب شخص سيارة إسعاف على الرقم 123 يتم على الفور توجيه سيارة إسعاف له من أقرب منطقة له.

وأضاف أن عدد خطوط الاتصال على هيئة الإسعاف زادت، مؤكدًا أنه حدثت طفرة في الاتصال، وأصبحت هيئة الإسعاف تتلقي 130 بلاغاً يوميا. 

وتابع أنه يتم التعامل مع المصابين فى الأرض ومن ثم نقلهم للمستشفيات، أما بالنسبة للمرضى الموجودين فى المستشفيات فتكون حالتهم مستقرة ولكن يحتاجون لدرجة رعاية أكبر ويتم التنسيق من خلال الأطباء لنقلهم للمستشفيات وإبلاغ الإسعاف بنقلهم.

من ناحية أخرى، علَق مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، عن رد 4 مسعفين 370 ألف جنيه للشرطة في كفر الشيخ، قائلاً إن "الأمانة عنوان الإسعاف المصرية"، بدءا من القيادات وحتى الأفراد بالهيئة، موضحًا أن نائب رئيس هيئة الإسعاف رفض رشوة بقيمة 4 ملايين جنيه منذ أسبوعين.
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