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بشير عبد الفتاح: دعم روسى كبير لاستعادة بشار السيطرة على إدلب.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:34 ص
بشير عبد الفتاح
بشير عبد الفتاح
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شيرين عادل
قال بشير عبد الفتاح الباحث المتخصص فى الشأن التركى :إن الرئيس التركى رجب أردوغان عسكر السياسة التركية بمعنى تغليبه الأدوات العسكرية على الدبلوماسية  والإقتصادية. 

وأضاف بشير عبد الفتاح ، خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية DMC  ، اليوم الأحد ، أن التدخل التركى غير المشروع فى سوريا ، وليببا والذى لم يرحب به  فى حكومات وشعوب هذه الدول هو دليل ذلك . 

وأكد    الباحث المتخصص فى الشأن التركى  ، أن تدخل أردوغان فى ليبيا وسوريا واجهه أيضأ عاصفة من الرفض من المجتمع الدولى بما فيه ذلك حلفاء تركيا سواء فى أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية .

وأشار بشير عبد الفتاح، إلى أن إدلب هى آخر المعاقل التى لم يكن يسيطر عليها الجيش السورى لذلك هناك رغبة عارمة الآن بدعم روسى إيرانى حتى يستعيد بشار الأسد السيطرة عليها من جديد .

وتابع   الباحث المتخصص فى الشأن التركى  إلى أن الجيش التركى يحاول أن يتموضع على الأرض بكثافة من خلال الزج بالعديد من القوات التركية حيث كان لديها 1200 مقاتل والذى أصبح الآن 10000 آلاف مقاتل تابعين وذلك فى محاولة للضغط على روسيا ، ودمشق. 

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