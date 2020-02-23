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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يعلن عن 20 وظيفة شاغرة بالوزارة

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:51 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير وزير التنمية المحلية، عن وجود بعض الوظائف التخصصية الشاغرة بديوان عام الوزارة .

وقال شعراوى إن هذا الإعلان يأتى وفقًا لقرار وزيرة التخطيط رقم (125) لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفي بالمسميات الآتية:  5 أخصائي تشغيل حاسب آلي ، و5 مهندس "ميكانيكا – مدني – عمارة" ، و5 أخصائي تخطيط عمراني، و5 باحث قانوني.

وحول الشروط العامة الخاصة بهذه الوظائف أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة، والتعاقد لمدة عام واحد يجوز تجديده لعام آخر فقط ، وألا يزيد سنة المتقدم على 35 عامًا ، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي، ولا يترتب على إبرام الوزارة لأي تعاقدات أي التزام بالتثبيت أو التعيين في وظائف دائمة.
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