الصحة الكويتية: وصول 6 طائرات تقل الكويتيين العائدين من إيران بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الكويتية وصول 6 طائرات تقل المواطنين الكويتيين العائدين من إيران، بعد قرار وزارة الصحة بإجلائهم، بعد ظهور حالات إصابات ووفيات بعدد من المدن الإيرانية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في تصريح اليوم الأحد - إن الحالة الصحية لجميع الكويتيين العائدين من إيران مطمئنة، مشيرا إلى أنه لم تظهر عليهم أي أعراض تفيد بإصابتهم بأمراض معدية، أو اشتباه في إصاباتهم بفيروس كورونا.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس، عودة أولى الطائرات التي ستجلي المواطنين الكويتيين من إيران، وعلى متنها 130 مواطنا، مشيرا إلى أن حالتهم مطمئنة، وأنه سيتم إخضاعهم للمزيد من الفحوصات، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد 19".