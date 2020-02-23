مش هتغرق تاني.. محافظ الإسكندرية يكشف عن مشروع الصرف الصحي الجديد بالمحافظة.. فيديو

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم الاستعداد للأمطار المتوقعة بسبب حالة الطقس، لافتا إلى أن مياه الأمطار في الأعوام السابقة تسببت في العديد من المشاكل.

وأضاف اللواء محمد الشريف خلال لقائه ببرنامج " صباح الخير يامصر " المذاع علي فضائية " مصر الأولي "، أن قدرة إستيعاب شبكة الصرف وصلت إلي مليون و 800 متر مكعب من الماء، مشيرا إلى احتواء شبكة الصرف علي مليون متر مكعب من الماء في الأحوال الطبيعية.

أكد محافظ الإسكندرية، أن قدرة إستيعاب شبكة الصرف تصل الي 900 متر مكعب، متابعا أن هناك أكثر من 80 سيارة صرف صحي لتقليل الضغط علي شبكات الصرف وقت الأمطار .

أشار اللواء شريف، إلى أنه تم الإستعانة من المنطقة الشمالية والتي تمت ببعث 25 سيارة صرف صحي للحفاظ علي مدينة الإسكندرية من غرق الأمطار، مؤكدا أن 2020 يعد أول عام لا يحدث به مشاكل في المرور أثناء الأمطار.

تابع محمد شريف، أن الكثير من العزب ومناطق العشوائية التي كانت لا تمتع بصرف صحي متطور تتم معالجتها الآن، موضحا أن هناك مشروع صرف صحي جديد علي مستوي محافظة الأسكندرية كاملة ويتم إنشاؤه للحفاظ علي المدينة .