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برلمان

سياحة البرلمان تتفق مع رؤية "الأوقاف" بأن حماية السائح واجب شرعى وتأشيرة دخوله عقد أمان لنفسه وماله

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:21 م
النائب عمرو صدقى
النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب
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ماجدة بدوى
أشاد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بالقضايا التى ناقشها الدكتور محمد مختار جمعة أمام ندوة بقطاع شرطة السياحة بحضور اللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار.

معلنا فى بيان صحفى له تأييده التام لتأكيد وزير الأوقاف أن حماية السائح وتأمينه وحسن معاملته واجب شرعي ووطني وتأشيرة دخول السائح عقد أمان لنفسه وعرضه وماله وأن مصرنا العزيزة تملك تاريخًا حضاريًا فريدًا مشرفًا ويجب أن نرسم الصورة الذهنية التي تليق بتاريخنا الحضاري كما يجب أن نترجم أخلاق ديننا إلى واقع ملموس في معاملة السائحين ويجب أن نقضي على أي مظهر من مظاهر التسول والباعة الجائلين في المناطق السياحية.

وطالب " صدقى " فى بيان له أصدره اليوم بأن تكون هذه القضايا المهمة التى طرحها وزير الأوقاف منهاج عمل وسياسة واضحة لكل المتعاملين داخل قطاع السياحة المصرية ومن المواطنين انفسهم.

ووجه النائب عمرو صدقى تحية قلبية لجميع صقور وأبطال وضباط وجنود وأفراد قطاع شرطة السياحة والآثار على مايبذلونه من جهود كبيرة لحماية جميع ضيوف مصر من السياح من مختلف الجنسيات بالعالم وحماية الآثار المصرية فى مختلف المحافظات والمدن الأثرية على مستوى الجمهورية، مشيدا بتأكيد وزير الاوقاف امام الندوة بأن حماية الآثار حماية للوطن كما أن أمن السائحين جزء لا يتجزأ من أمن الوطن  وأن حمايتهم هي حماية للوطن ومقدراته وأن من قتل أثناء أداء مهمته في حماية السائحين أو تأمينهم أو حماية الآثار أو تأميمها فهو شهيد.
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