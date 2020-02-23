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أخبار العالم

الجامعة العربية ترحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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أ ش أ
رحبت جامعة الدول العربية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في جمهورية جنوب السودان والتي تم تنصيبها في المراسم التي أجريت في العاصمة جوبا أمس السبت بحضور رئيس جنوب السودان سلفا كير.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة عبر عن تهانيه لقيادات جنوب السودان على اتفاقها على تشكيل الحكومة الجديدة باعتباره خطوة هامة نحو بناء ركائز الأمن والاستقرار في البلاد.

وذكر المصدر أن أبو الغيط عبر بهذه المناسبة عن دعم الجامعة العربية لجنوب السودان من أجل تنفيذ بقية استحقاقات الاتفاق المنشط لتسوية الصراع في البلاد الموقع عام 2018 بمختلف جوانبه الأمنية والسياسية والدستورية، ودعا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في مساندة جنوب السودان وشعبه في هذه المسيرة إلى أن تتكلل عملية السلام في البلاد بنجاح.


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