عمرو سعد يعود إلى زوجته بعد طلاقهما.. صور

انهالت التعليقات علي الصور مهنئين الفنان عمرو سعد بعودته لزوجته.

وكان قد انفصل عمرو سعد عن زوجته وذلك بعد زواج أكثر من 10 سنوات، ونشرت شيماء فوزي، في وقت سابق أيضًا، صورة عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات والصور “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “إذا قال لك أنا معها لأسباب ومسببات وظروف هو كاذب هو معها لأنه يحبها هي ولا غني عنها هي مساء الهنا والسعادة”.