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فن

عمرو سعد يعود إلى زوجته بعد طلاقهما.. صور

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:09 م
عمرو سعد وزوجته
عمرو سعد وزوجته
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شيرى نبيل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور للفنان عمرو سعد وزوجته شيماء فوزي وذلك بعد عدة شهور من طلاق أعلنته شيماء فوزي، والدة أبنائه علي ورابي.

انهالت التعليقات علي الصور مهنئين الفنان عمرو سعد بعودته لزوجته.

وكان قد انفصل عمرو سعد عن زوجته وذلك بعد زواج أكثر من 10 سنوات، ونشرت شيماء فوزي، في وقت سابق أيضًا، صورة عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات والصور “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “إذا قال لك أنا معها لأسباب ومسببات وظروف هو كاذب هو معها لأنه يحبها هي ولا غني عنها هي مساء الهنا والسعادة”.
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