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توك شو

طاقة نظيفة صديقة البيئة.. تعرف على القناطر الجديدة.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:23 م
مشروع القناطر الخيرية
مشروع القناطر الخيرية
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قسم التوك شو

قال المهندس مجدي عباس إبراهيم مدير الإدارة المركزية ومهندس مشروع قناة أسيوط، إنه تم بدء التفكير بمشروع القناطر الجديدة بعام 2000 ، لافتا إلى أنه تم بدء دراسة الجدوى بها من 2000 الى عام 2005 وفي عام 2008 تم الإنتهاء من دراسة الجدوى لها.

 

وأضاف مجدي عباس، خلال لقائه ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع علي فضائية " مصر الأولي " ، أن مشروع القناطر الجديد تم العمل عليه بشكل مستمر مما ادي الي إندهاش الأجانب من عمل المصريين، مشيرا إلى أن العمل بمشروع القناطر كان يباشر بنظام ال24 ساعة.

 

وأكد مهندس مشروع القناطر الخيرية، أن التحكم والتوفير في الماء يعد  من أهداف المشروع الرئيسية، متابعا أن المستفاد من القناطر الجديدة المنيا وأسيوط  وبني سويف والفيوم والجيزة.

 

وأشار المهندي عباس، إلى أن مساحة القناطر الخيرية تشغل مليون و650 ألف فدان، مؤكدا أن هناك أهدافا أخري للمشروع والتي تأتي في تحسين الملاحة النهرية وتوليد طاقة كهربية تبلع قدرتها إلى 32 ميجا وات والتى تعد من مصادر الطاقة النظيفة.

 

وتابع مجدي عباس، أن القناطر القديمة خدمت منظومة الري لمدة 115 عاما، موضحا أنها حاليا خارج الخدمة بسبب بدائيتها والتي علي عكس القناطر الجديدة التي تفيد الكثير من المشروعات.
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