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رياضة

اليوم سيف عيسى وعبد الرحمن وائل يخوضان التصفيات الإفريقية للتايكوندو المؤهلة للأولمبياد

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:19 م
سيف عيسي
سيف عيسي
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عمرو الحلوانى
يخوض اليوم الأحد لاعبا المنتخب المصري للتايكوندو سيف عيسى (-80 كجم) وعبد الرحمن وائل (-68 كجم)، التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد والمقامة في مدينة الرباط المغربية.

ويبدأ وائل مبارياته من دور ال 16 بمواجهة لاعب سوازيلاند سانيليزو ماسوكو وذلك في الفترة الصباحية التي تنطلق منافساتها الساعة الواحدة مساء بتوقيت مصر.

فيما يبدأ عيسى مبارياته من دور نصف النهائي، الذي تنطلق منافساته الساعة السابعة مساء، وذلك بعد أن جنبته القرعة أول مباراة حيث أنه يحتل المركز الأول في تصنيف البطولة، ويواجه عيسى في نصف النهائي الفائز من مباراة لاعب غينيا الإستوائية مانويل روندو ايبيتي ولاعب بوتسوانا ايميستو ساموتشودزو.

وقد حققت مصر أمس العلامة الكاملة في منافسات السيدات حيث تأهل للأولمبياد لاعبتا المنتخب الوطني نور حسين (-49 كجم)، وهداية ملاك (-67 كجم).

ويقود المنتخب المصري المدير الفني المكسيكي اوسكار سالازار والمدربان أسامة السيد ومحمد مجدي.
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