أمين شباب الحركة الوطنية: هدفنا مدنية الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية

قال محمد عزمي الأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية، في حزب الحركة الوطنية المصرية، إن السياسة العامة أداة هامة لتقويم أداء النظام السياسي وفاعليته، السياسة العامة هي نتائج تفاعل يتم في إطار نظام فكري بيئي سياسي محدد تشترك فيه عناصر معينة رسمية وغير رسمية يحددها النظام السياسي وأهم تلك العناصر هي الدستور ، السياسية الحاكمة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، الأحزاب السياسية، الصحافة والرأي العام، الإمكانات والموارد المتاحة وطبيعة الظروف العامة للبلد.





جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي عقدها الحزب لمناقشة مبادئ السياسة العامة والاستحقاقات الانتخابية وشرح أهمية المجالس المحلية وسلطات كل من النواب والمحليات خلال فعاليات اليوم الثالث من فعاليات معسكر الشباب الشتوي للحزب المنعقد بمحافظة المنيا.





وتابع عزمي أن المبادئ الأساسية للحزب تتمثل في مدنية المجتمع والدولة التنافسية وتكافؤ الفُرص وتحقق العدالة الاجتماعية والحق في المعرفة والديمقراطية كطريقة حياة والاختيار الحُر للمسئولين من المحليات إلى رئاسة الجمهورية وحق تكوين الجمعيات والنقابات و تمكين الشباب والمرأة.





وأضاف أن عام 2020 بمصر يستقبل ثلاثة استحقاقات انتخابية متمثلة فى انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان الحالي، وانتخابات مجلس الشيوخ أحد نتائج التعديلات الدستورية الأخيرة، وانتخابات المجالس المحلية ، وذلك بعد إقرار القوانين اللازمة لإجرائها، والتى تحدد النظم الانتخابية وتقسيم الدوائر لها.





وأوضح أن المجالس المحلية تلعب دورًا مهم علي زيادة المشاركة الشعبية عن طريق تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك ترسيخًا للديمقراطية وتعميقًا للامركزية القرار عن طريق مشاركة المواطن مشاركة حقيقية وفعلية فى إدارة المرافق والخدمات العامة ، وتهتم المجالس المحلية فى مصر بالعديد من القضايا المهمة مثل القضاء على الأمية والاهتمام بقضايا الشباب والحد من الزيادة السكانية ودعم دور المرأة فى المجتمع ودعم الصناعات الصغيرة والقرية المنتجة والوحدات الانتاجية الصغيرة.





وذكر أن عضو المحليات يكتسب العديد من السلطات منها الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى نطاق المحافظة، وله الحق فى طلب أى بيانات تتعلق بالمشروعات، كما يحق له إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع موازنة المحافظة ومتابعة تنفيذها بالإضافة إلى الموافقة على الحساب الختامى لها.





أما عن عضو مجلس النواب فيتولى سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك على النحو المبين في الدستور.





جاء ذلك علي هامش فعاليات المعسكر الشتوي لشباب حزب الحركة الوطنية المصرية والمنعقد بمحافظة المنيا ويأتي المعسكر في إطار خطة أمانة شباب الجمهورية لرفع المستوي التدريبي والثقافي للشباب بتنظيم مثل تلك الفعاليات، ويهدف إلي رفع معدلات الوعي لدي الشباب وتبصيرهم بحقائق الأمور والأوضاع الراهنة التي تمر بها الدولة وتحصينهم فكريًا ضد الأفكار الضالة والمعتقدات المنحرفة والجماعات التي تخطط لجرهم إلي البؤر المتطرفة بما يفسد علينا استقرارنا وأمننا وسلامتنا الداخلية.



