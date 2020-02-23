سعفان أمام النواب: وضعنا حدا أدنى لمرتب العامل المصري في الخارج

أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن كرامة المواطن المصري في أي دولة بالعالم خط أحمر.





وقال محمد سعفان - فى اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان اليوم، الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة - إن الوزارة بتوجيهات من الدولة وضعت آليات للحفاظ على حقوق العامل المصري في الخارج ولن تسمح بإهانته وستدافع عن كرامته بكل الطرق والوسائل.





وأضاف وزير القوى العاملة ، في رده على طلب إحاطة حول حقوق العمالة المصرية في الخارج، أن الوزارة وضعت حدا أدنى لمرتب العامل المصري في الخارج نتيجة لتدني الأجور في بعض الدول، مشيرا إلى أن الوزارة تشدد على ضرورة أن تكون العقود التي يتم الاتفاق عليها ما بين العامل وجهة العمل في الخارج، متضمنة هذا الحد الأدنى.





ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية هي عمل العامل المصري في المشروعات الصغيرة في بعض البلدان لأنها تضع شروطا وأجورا لا تليق بالإنسان العامل، كاشفا عن أن الوزارة ولضمان حقوق العاملين في الخارج في هذه المشروعات، وضعت "بوليصة التأمين" كضمان أساسي به العديد من حقوق العامل.



