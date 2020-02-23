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حماية المستهلك: طرق متعددة لتلقي شكاوى السلع المعمرة .. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:22 م
محمد أنور، مدير الإدارة
محمد أنور، مدير الإدارة العامة للشكاوى والتحقيقات
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اسراء صبري

قال محمد أنور، مدير الإدارة العامة للشكاوى والتحقيقات، إن من أهم الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للشكاوى، إدارة السلع المعمرة، حيث انها تستحوذ على أكبر عدد من الشكاوى تصل إلى 65% من إجمالي عدد الشكاوى.

وأشار محمد أنور، أثناء حوارة مع برنامج"صباحك مصري" المذاع على قناة"ام بي سي مصر"، إلى ان هناك العديد من الطرق لتلقي الشكاوى في الإدارة العامة أولها " الكول سنتر" او الخط الساخن، بالاضافة الى تواجد خدمة المواطن الرقيب التى تتم من خلال "الواتساب".

وأضاف مدير الإدارة العامة للشكاوى والتحقيقات، أن بعض المواطنين يستخدمون خدمة الفاكس لتقدم شكواهم، لافتا الى ان الانترنت ساعد فى خدمة تلقى الشكاوى من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على "الفيس بوك"، مشيرا الى وجود الى تفضي البغض تقديم الشكوى يدويا الى جهاز حماية المستهلك مباشرة.

وتأتي مبادرة "أسبوع صديق المستهلك" استكمالا لمبادرات اليوم المفتوح وقوافل المحافظات الشهرية لحل شكاوى المستهلكين على أرض الواقع.

كما ان المبادرة تعمل على حل  كافة المشاكل الخاصة بالسلع والخدمات والسيارات والاتصالات والكهرباء والمياه والغاز، داخل مقر واحد بوجود ممثلين عن كافة الاجهزة.

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