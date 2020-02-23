أنشأها محمد على وشيدت على أحدث طراز.. مدرسة الأميرية الإعدادية بالمنصورة

وشهدت فترة الأربعينات حركة إنشاء المدارس بمدينة المنصورة مثل مدرسة المنصورة الثانوية والمدرسة الثانوية الصناعية والمدرسة الثانوية التجارية التي اجتذبت السكان إلى مدينة المنصورة.











وقال الدكتور محمود المحمدى إن أهم وأقدم المدارس التى أمر ببنائها محمد على باشا كانت تقع بشارع فريدة حسان بمدينة المنصورة، حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1835، وأنشأها محمد على في البداية كمدرسة ابتدائية، وتعتبر أقدم مدرسة في المنطقة وأُغلقت عام 1841، وأُعيد فتحها في عهد الخديوي إسماعيل واستمرت تؤدي دورها حتى تم تحويلها إلى مدرسة المنصورة الإعدادية بعد ثورة 1952، وتحد المدرسة حدود أربع؛ الحد الجنوبي الغربي يُمثل شارع فريدة حسان، وحدها الشمالي الشرقي تلاصقه مُنشآت حديثة في عزبة سيدي يونس، والحد الشمالي الغربي مدرسة السيدة خديجة الإسلامية ومدرسة عُمر بن الخطاب الإسلامية وجمعية سيدات الدقهلية.





وأضاف "المحمدى": "أما الحد الجنوبي الشرقي على شارع جانبي (المُحمدية والمحلج)، وتُعد تُحفة معمارية في العمارة الإسلامية، وتأثرت تلك المدرسة بالطراز المعمارى الأوروبى، والذى كان واضحًا على أساليب وطرز العمارة فى فترة محمد على، وأيضا طرازا الباروك والروكوكو".



وتابع: "في هذا العصر بنيت العديد من الجوامع والمدارس امتزجت فيها العناصر المعماريّة والزخرفية والباروك كلمة من أصل برتغالي تعنى الشىء الغريب أو المحور عن أصله، وفي العمارة اصطلاح يُعبر عن فن الإفراط الزخرفي الذي شاع استخدامه في العمارة الكاثوليكية في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وبعض دول أوروبا وأمريكا اللاتينية بين 1600 - 1720م، وقد ساد استخدام هذا الفن في العمارة الإسلامية في العصر العثماني المتأخر. راجع: ثروت عكاشة، فنون عصر النهضة: الباروك".



فن الروكوكو وليد لفن الباروك ازدهر وتطور في فرنسا بين 1730 -1740م، واعتمد في زخارفه الدقيقة على الأوراق والفروع النباتية والمحارية، وهو آخر مراحل فن الباروك.